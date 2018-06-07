Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию

Президент России Владимир Путин рассказал, почему заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко «нельзя отправить на пенсию», передает «РИА Новости».
«Что касается Мутко, в отношении него много слухов и разговоров, отдаю себе в этом отчет. За годы работы он сделал немало в этой сфере. Надо обращаться к фактическим результатам его деятельности. Я все понимаю, но исхожу не из эмоциональных оценок, а из реалий. Потенциал у него очень хороший. Пусть работает», — заявил российский лидер во время прямой линии.