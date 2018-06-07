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Павлюченко объяснил трагизм невыхода сборной из группы
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Роман Павлюченко: «Невыход сборной России из группы станет трагедией» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что национальная команда обязана выйти из группы на предстоящем чемпионате мира. Россияне сыграют в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
— Трудно сказать, что случится на чемпионате мира, — приводит слова Павлюченко Goal. Это все-таки наш домашний турнир, мы обязаны выйти из группы. Все болельщики, вся страна этого ждут. Невыход из группы будет трагедией.
Роман Павлюченко выступал за сборную России с 2003 по 2012 год.
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