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Головиным заинтересовался «Ювентус»
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СМИ: скауты «Ювентуса» просмотрят Головина на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин заинтересовал "Ювентус". Как сообщает Gorriere dello Sport, туринский клуб отправит своих скаутов на чемпионат мира, чтобы просмотреть 22-летнего россиянина.
Ранее сообщалось о том, что молодым хавбеком интересуются "Арсенал" и "Монако".
Чемпионат мира стартует 14 июня. Сборная России встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
В минувшем сезоне Головин провел 50 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
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