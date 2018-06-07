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Роналду принял решение о будущем
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СМИ: Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть клуб.
Об этом сообщает Record.
Футболист остался недовольным действиями руководства «Реала», в частности президента Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса. Издание сообщает, что Роналду считает себя обманутым, так как он договорился с Пересом о продлении соглашения на улучшенных условиях.
Ранее португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выдвинул условия по новому контракту.
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