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Капитан «Наполи» попал в сферу интересов «Зенита»
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СМИ: «Зенит» интересуется капитаном «Наполи» Хамшиком 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
"Зенит" претендует на полузащитника "Наполи" Марека Хамшика, сообщает ITASportPress. Интерес к 30-летнему словаку также проявляют "Зальцбург" и "Бавария".
В ближайшее время агент Хамшика проведет встречу с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, на которой будет обсуждаться будущее хавбека. Сообщается, что словак беспокоится за свое место в стартовом составе "Наполи" в связи с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти.
В минувшем сезоне Хамшик принял участие в 57 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.
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