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Тактаров назвал лучшего тренера для сборной России
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Олег Тактаров: «Только с Бердыевым сборная России могла бы стать чемпионом мира» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что перед домашним чемпионатом мира-2018 на пост главного тренера сборной России нужно было назначить Курбана Бердыева.
— Только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира. Надо было просто дать ему карт-бланш. Но в РФС решили иначе… По работе в "Ростове" знаю, Бердыев — непростой человек, и на планерках не будет прогибаться, но другие "Барселону" не обыгрывали. Тогда был виден уровень и умение работать с коллективом. В следующем сезоне его "Рубин" выстрелит на сто процентов.
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