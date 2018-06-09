Взять Кубок и умереть: «Тосно» прекратил существование‍

Обладатель Кубка России «Тосно» прекратил существование

Обладатель Кубка России «Тосно» официально прекратил свое существование. Несмотря на победу в турнире, клуб не смог справиться с финансовыми проблемами. Отмечается, что перед футболистами и персоналом будет погашена задолженность по зарплате, а на месте расформированной команды в Ленинградской области появится новый клуб.

Ровно месяц назад футбольный клуб «Тосно», основанный в 2013 году, праздновал победу в финале Кубка России над курским «Авангардом», а эксперты рассуждали о возможных перспективах команды в Лиге Европы.

Однако все вопросы были сняты 10 мая, когда исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что у клуба нет никаких шансов на участие во втором по значимости европейском турнире.

«К моему огромному сожалению, шансов нет на участие в еврокубках у «Тосно» нет. Все сроки лицензирования прошли. К тому же некоторые процедуры они уже точно не смогут пройти.

Поздравляю «Тосно» с этой грандиозной победой. Редко молодой клуб добивается такого. Хочу, чтобы «Тосно» продолжал развиваться. Говорил сейчас с клубными руководителями, которые сказали, что когда в следующий раз «Тосно» будет претендовать на выход в еврокубки, то никаких организационных и финансовых вопросов насчет них не возникнет. Желаю долгих лет жизни команде из Ленинградской области», — заявил Алаев журналистам.

Пожеланиям не суждено будет сбыться. После победы в Кубке страны «Тосно», заняв последнее место в турнирной таблице, покинул Российскую футбольную Премьер-лигу, а 9 июня основатель компании-спонсора Максим Левченко сообщил, что клуб прекращает свое существование.

«Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup.

«Тосно» успел пробиться в Премьер-лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России.

Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много.

В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба «Тосно». Он прекращает существование.

Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид. Не могу сказать, что всё только начинается, но жизнь определенно продолжается», — написал Левченко в фейсбуке.

Основатель FortGroup также обратился к футболистам и болельщикам клуба.

«Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб «Тосно», 2018 год», — добавил Левченко.

Свято место пусто не бывает. Представители правительства Ленинградской области уже заявили, что на месте «Тосно» появится новый клуб, который будет носить название «Ленинградец».

«В Ленинградской области создается новая команда «Ленинградец», уже подана заявка в Профессиональную футбольную лигу», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

«Команда создается с нуля, по составу игроков — не исключено, что некоторым футболистам «Тосно» предложат переход», — уточнили в областном правительстве.

Футболисты команды не понаслышке знали о проблемах «Тосно». Клуб испытывал серьезные финансовые трудности, разрешить которые отказались в правительстве Ленинградской области.

Игроки даже обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину с просьбой урегулировать ситуацию, так как в «Тосно» была существенная задолженность по зарплате.

Ситуацию с прекращением существования клуба прокомментировал нападающий Павел Погребняк , который провел в его составе весеннюю часть чемпионата России.

«Конечно, это плохая реклама для нашего футбола, позор. А то, что клуб закрывается, не удивило. Давно было известно, что он закроется», — цитирует Погребняка «РИА Новости».

Вратарь клуба из Ленинградской области Давид Юрченко поделился эмоциями от расформирования клуба.

«Первые эмоции после того, как узнал, что «Тосно» больше нет — злость. Очень неприятно, клуб только начал свою историю и сразу же завершил.

Но от нас, футболистов, тут ничего не зависит. Пока не знаю, как будут выплачивать долги, будем надеяться на лучшее», — приводит слова голкипера «РИА Новости».

После завершения сезона РФПЛ главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов , вставший у руля команды в 2015 году, покинул свой пост и возглавил екатеринбургский «Урал» . Специалист отметил, что никто в клубе не думал о таком конце.

«Руководители на сайте уже прокомментировали свое решение. Остается только вопрос соблюдения солидности в расчетах с работниками. Успели ли попрощаться с коллективом? После последней игры собрались. Никто не думал, что будет такой конец, потому что много известных людей обещали сохранить клуб. Жалко болельщиков и тех, кто трудился в команде», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс».

Поддерживал команду из Ленинградской области артист Михаил Боярский . В матче 29-го тура между «Тосно» и московским «Динамо» известный болельщик петербургского «Зенита» посетил стадион «Петровский» в шарфе «Тосно».

«Можно было приходить еще раз на стадион «Петровский», когда играл «Тосно», всегда с удовольствием посещаю эту арену, мне она ближе и дороже, чем «Крестовский».

При возможности буду ходить на «Петровский» теперь уже на другие команды, если они там будут играть», — прокомментировал информацию Боярский, слова которого приводит «РИА Новости».

Уже известно, что в матче за Суперкубок России, в котором встречаются победители чемпионата и кубка страны, завоевавший золотые медали РФПЛ московский «Локомотив» сыграет против серебряного призера первенства ЦСКА, хотя официально об этом еще не объявлено.

Вопрос закрытия клуба также висит над пермским «Амкаром». Клуб сохранил прописку в РФПЛ, однако финансовые проблемы заставили команду сняться с розыгрыша высшего дивизиона чемпионата России.

Теперь источники в клубе утверждают, что 13 июня руководство команды объявит о том, что «Амкар» официально прекратит свое существование..