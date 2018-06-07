Игроки «Тосно» подали заявление в прокуратуру

Давид Юрченко: «Игроки „Тосно“ написали заявление в прокуратуру»

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко заявил, что игроки команды подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных. "Тосно" является действующим обладателем Кубка России.

— Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было, — цитирует Юрченко РИА Новости . — Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и (президента клуба) Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным. Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России.

Напомним, "Тосно", покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. Клуб намерен добиться получения лицензии для участия в ПФЛ.