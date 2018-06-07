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Игроки «Тосно» подали заявление в прокуратуру
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Давид Юрченко: «Игроки „Тосно“ написали заявление в прокуратуру» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь "Тосно" Давид Юрченко заявил, что игроки команды подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных. "Тосно" является действующим обладателем Кубка России.
— Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было, — цитирует Юрченко РИА Новости. — Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и (президента клуба) Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным. Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России.
Напомним, "Тосно", покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. Клуб намерен добиться получения лицензии для участия в ПФЛ.
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