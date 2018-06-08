Ещё
«Ему нравится красивая жизнь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ему нравится красивая жизнь» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал об отношении к одноклубнику Федору Смолову. Его слова приводит Zona Mixta.
«У нас со Смоловым хорошие отношения, он образован и прекрасно говорит по-английски. Ему нравится красивая жизнь — лучшие автомобили, дома, места. Эта черта многих местных футболистов», — сказал Перейра.
По мнению хавбека, такое поведение приводит к отторжению со стороны обычных болельщиков.
«Возьмем Луиса Суареса, который все выиграл, у которого все есть. Он ведет себя скромно. И каждый простой житель Уругвая сравнивает себя с Суаресом и любит его», — отметил он.
Бывшая девушка Смолова, телеведущая Виктория Лопырева также рассказывала о любви футболиста к красивой жизни. При расставании в августе 2015-го она заявила, что спортсмена «больше всего интересуют социальные сети и красивые машины».
Смолов выступает в составе «Краснодара» с 2015 года. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата — в сезонах 2015/2016 и 2016/2017.
Последние новости
Главные цитаты с линии Путина: для тех, кто пропустил Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста Вашингтон раскрыл правду об «умолявшем на коленях о встрече» Ким Чен Ыне
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли26
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко10
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy8
Овечкин установил рекорд в НХЛ
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение