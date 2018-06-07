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Роша хочет покинуть «Спартак»
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Источник: Педро Роша хочет покинуть «Спартак» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий «Спартака» Педро Роша может покинуть московский клуб в это трансферное окно, сообщает Hoje em Dia.
Отмечается, что бразилец не смог адаптироваться в российской Премьер-Лиге и недоволен количеством времени, которое проводит на поле. Агенты 23-летнего игрока уже работают над его трансфером в другой клуб. В услугах нападающего заинтересован бразильский «Крузейро».
В минувшем сезоне РФПЛ Роша принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Напомним, Педро перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за € 12 млн, побив трансферный рекорд клуба из Порту-Алегри по продаже игроков.
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