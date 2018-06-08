США призвали вручать награды ЧМ-2018 не в России

В США призвали организовать награждение победителей ЧМ-2018 «за пределами России»

Хельсинкская комиссия, которая действует при федеральном правительстве США, опубликовала доклад о предстоящем Чемпионате мира по футболу, который пройдёт в России.

В документе предлагается организовать церемонию награждения победителей чемпионата мира «за пределами России».

«В идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России», — сообщается в докладе.

Также в США призывают не выражать «публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего этот турнир».

Представители Хельсинкской комиссии подтвердили, что американские чиновники всячески пытались помешать проведению чемпионата мира по футболу в России.

«Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения Чемпионата мира по футболу-2018 другую страну, на столь позднем этапе не остаётся практически никаких шансов такого исхода», — говорится в документе.

В августе прошлого года американские законодатели обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой расследовать сообщения о якобы эксплуатации рабочих из Северной Кореи на стройках объектов чемпионата мира 2018 года. Парламентарии призвали отобрать у России право проведения соревнований.