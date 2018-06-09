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Погребняк о ликвидации «Тосно»: «Позор»
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Погребняк назвал позором ликвидацию футбольного клуба «Тосно» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Нападающий Павел Погребняк отреагировал на информацию о ликвидации футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области.
«Конечно, это плохая реклама для нашего футбола, позор. А то, что клуб закрывается, это не удивило. Это давно было известно, что он закроется», — цитирует Погребняка РИА Новости.
Экс-форвард сборной России выступал за «Тосно» с февраля 2018 года и стал в его составе обладателем Кубка России.
Ранее сообщалось, что обладатель Кубка России по футболу 2018 года «Тосно» прекратил существование.
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