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Алексей Гасилин: «Амкар» не нужен городу накануне чемпионата мира. Вот такой у нас футбол
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Алексей Гасилин: «Амкар» не нужен городу накануне чемпионата мира. Вот такой у нас футбол 

Советский спорт 8 июня 2018
Фото: Советский спорт
«Проблемы с зарплатой в „Амкаре“ всегда были — ни для кого не секрет. Задерживали деньги по пару месяцев, но в итоге выплачивали всё. В этот раз перед последним матчем сказали: „Выполняйте задачу остаться в РФПЛ — до конца мая мы все закроем“. 15 числа будет три месяца, как сидим без окладов и премиальных.
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Тяжело, всё-таки у всех дети и жёны. Ты заработал деньги, должен получить их в определённый день, но не можешь рассчитывать на это. Не знаешь, как долго ещё просидишь без зарплаты. Это очень давит.
Сколько игроков готовы уйти, не могу сказать. Мы общаемся внутри коллектива — команда не понимает, что происходит, руководство тоже молчит. Валентинычу (главному тренеру «Амкара» Вадиму Евсееву) вроде предложили контракт на два года, но он пока не подписал его.
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Не хотели ли мы бастовать? Мы с командой и болельщиками — семья. Нам приятно играть вместе, поэтому всегда были готовы потерпеть, войти в положение, не бойкотировать. Мы бились за трибуны, за край выкладывались на полную. Сейчас нам непонятно, почему все вокруг молчат. Все отвернулись от команды, хотя мы никогда не отворачивались и играли.
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Сборы планируются на 18 июня. Но пока ноль информации. По поводу информации о том, что в Перми создадут клуб для ПФЛ, если «Амкар» обанкротится, то новая команда — это не слухи, в городе появится «Звезда». Это уже на 90% точно, если на 100%.
Мне трудно ответить на вопрос, кто виноват. Но в результате получается, что команда не нужна городу накануне чемпионата мира. Вот такой у нас футбол", — цитирует Гасилина «Бомбардир».
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