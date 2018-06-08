Алексей Гасилин: «Амкар» не нужен городу накануне чемпионата мира. Вот такой у нас футбол

«Проблемы с зарплатой в „Амкаре“ всегда были — ни для кого не секрет. Задерживали деньги по пару месяцев, но в итоге выплачивали всё. В этот раз перед последним матчем сказали: „Выполняйте задачу остаться в РФПЛ — до конца мая мы все закроем“. 15 числа будет три месяца, как сидим без окладов и премиальных.

»Анжи» готов занять место «Амкара» в РФПЛ. К таким схемам мы давно привыкли

Тяжело, всё-таки у всех дети и жёны. Ты заработал деньги, должен получить их в определённый день, но не можешь рассчитывать на это. Не знаешь, как долго ещё просидишь без зарплаты. Это очень давит.

Сколько игроков готовы уйти, не могу сказать. Мы общаемся внутри коллектива — команда не понимает, что происходит, руководство тоже молчит. Валентинычу (главному тренеру «Амкара» Вадиму Евсееву ) вроде предложили контракт на два года, но он пока не подписал его.

Сергей Баланович : В последний раз в «Амкаре» отдали зарплату за февраль

Не хотели ли мы бастовать? Мы с командой и болельщиками — семья. Нам приятно играть вместе, поэтому всегда были готовы потерпеть, войти в положение, не бойкотировать. Мы бились за трибуны, за край выкладывались на полную. Сейчас нам непонятно, почему все вокруг молчат. Все отвернулись от команды, хотя мы никогда не отворачивались и играли.

Болельщики «Амкара» попросили помощи у Путина

Сборы планируются на 18 июня. Но пока ноль информации. По поводу информации о том, что в Перми создадут клуб для ПФЛ, если «Амкар» обанкротится, то новая команда — это не слухи, в городе появится «Звезда». Это уже на 90% точно, если на 100%.