«Спартак» и «Зенит» борются за игрока сборной Хорватии

Два российских клуба заинтересованы в услугах полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя, сообщает "Советский спорт"

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, речь идет о московском "Спартаке" и петербургском "Зените" . Как утверждает журналист, красно-белые сделали игроку наиболее выгодное предложение, однако хавбек не торопится принимать решение о своем будущем, полагая, что успешная игра на чемпионате мира — 2018 принесет ему больше вариантов.

Отмечается, что также к игроку проявляют интерес "Наполи" и "Галатасарай".

29-летний Бадель выступает за "фиалок" с 2014 года. 1 июля он станет свободным агентом, поскольку отказался продлевать соглашение с клубом. В минувшем сезоне на его счету 27 проведенных матчей, два гола и одна результативная передача.

Сейчас игрок находится в расположении сборной Хорватии, с которой готовится принять участие в чемпионате мира — 2018.

Ранее сообщалось, что нападающий "Спартака" хочет вернуться в Бразилию.