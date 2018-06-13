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«Спартак» и «Зенит» борются за игрока сборной Хорватии
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«Спартак» и «Зенит» борются за игрока сборной Хорватии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Два российских клуба заинтересованы в услугах полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя, сообщает "Советский спорт".
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, речь идет о московском "Спартаке" и петербургском "Зените". Как утверждает журналист, красно-белые сделали игроку наиболее выгодное предложение, однако хавбек не торопится принимать решение о своем будущем, полагая, что успешная игра на чемпионате мира — 2018 принесет ему больше вариантов.
Отмечается, что также к игроку проявляют интерес "Наполи" и "Галатасарай".
29-летний Бадель выступает за "фиалок" с 2014 года. 1 июля он станет свободным агентом, поскольку отказался продлевать соглашение с клубом. В минувшем сезоне на его счету 27 проведенных матчей, два гола и одна результативная передача.
Сейчас игрок находится в расположении сборной Хорватии, с которой готовится принять участие в чемпионате мира — 2018.
Ранее сообщалось, что нападающий "Спартака" хочет вернуться в Бразилию.
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