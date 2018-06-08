«Манчестер Юнайтед» не подпишет Роналду

Как передает Manchester Evening News, манкунианцы внимательно следят за ситуацией вокруг валлийца и будут готовы сделать предложение "сливочным", если будет понятно, что "Реал" продаст своего игрока.

"Красные дьяволы" решили не отвлекаться на Роналду, который в случае своего возвращения в Англию захотел бы играть центрального форварда, а отправлять бельгийца Ромелу Лукаку в запас наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо никак не планирует.