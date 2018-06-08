Ещё
«Манчестер Юнайтед» не подпишет Роналду
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» не подпишет Роналду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Английский "Манчестер Юнайтед" готов приобрести вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла вместо Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
Как передает Manchester Evening News, манкунианцы внимательно следят за ситуацией вокруг валлийца и будут готовы сделать предложение "сливочным", если будет понятно, что "Реал" продаст своего игрока.
"Красные дьяволы" решили не отвлекаться на Роналду, который в случае своего возвращения в Англию захотел бы играть центрального форварда, а отправлять бельгийца Ромелу Лукаку в запас наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо никак не планирует.
Ранее самый сильный футболист в мире записал видеообращение к Серхио Рамосу.
Газета.Ru: последние новости
Форварда сборной России Смолова осудили за любовь к красивой жизни Для болельщиков чемпионата мира начал действовать безвизовый въезд в Россию Стал известен самый популярный российский футболист Рунета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy52
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко15
Овечкин обезумел от счастья после победы
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли35
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина2
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение