«Манчестер Юнайтед» не подпишет Роналду 

Английский "Манчестер Юнайтед" готов приобрести вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла вместо Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
Как передает Manchester Evening News, манкунианцы внимательно следят за ситуацией вокруг валлийца и будут готовы сделать предложение "сливочным", если будет понятно, что "Реал" продаст своего игрока.
"Красные дьяволы" решили не отвлекаться на Роналду, который в случае своего возвращения в Англию захотел бы играть центрального форварда, а отправлять бельгийца Ромелу Лукаку в запас наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо никак не планирует.
Ранее самый сильный футболист в мире записал видеообращение к Серхио Рамосу.