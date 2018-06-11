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Салах приступил к тренировкам после травмы
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Салах приступил к тренировкам после травмы 

ТАСС 49 минут назад
Фото: EPA
Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах проводит первую тренировку после травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Египта.
Египетская команда прилетела в Грозный в воскресенье днем и провела открытую тренировку на "Ахмат-Арене", в которой Салах не принял участия.
В понедельник сборная Египта проводит вторую тренировку в России.
"Салах тренируется впервые после получения травмы плеча в финале Лиги чемпионов в мае, — говорится в сообщении. — Он тренируется индивидуально под присмотром медицинского штаба".
Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником испанского "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов, который прошел 26 мая в Киеве и завершился победой мадридского клуба (3:1). Как ранее сообщила Египетская ассоциации футбола, реабилитация игрока идет хорошо и срок восстановления футболиста не превысит трех недель, что позволит ему выступить на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Салах, вероятно, пропустит матч с уругвайцами, но сыграет со сборной России.
Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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