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На время ЧМ запустят новый телеканал
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На время ЧМ-2018 в России запустят телеканал «Матч! Ультра» 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Ivan Sekretarev/AP
Новый телеканал "Матч! Ультра" появится в России на время проведения чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.
24 часа в сутки канал будет транслировать матчи, а между ними зрителям будут представлены авторские программы и ток-шоу о чемпионате.
На канале не будет рекламы, кроме того он получает приоритет для показа эксклюзивов.
В частности, в эфир выйдут премьерные выпуски программ "Портреты игроков чемпионата мира", "Дорога в Россию" и других.
Ведущими и комментаторами станут лица телеканала "Матч ТВ".
Одно из новшеств "Матч! Ультра" — у ведущих и комментаторов появятся видеоблоги, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией.
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