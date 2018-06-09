На время ЧМ запустят новый телеканал

На время ЧМ-2018 в России запустят телеканал «Матч! Ультра»

Новый телеканал "Матч! Ультра" появится в России на время проведения чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС

24 часа в сутки канал будет транслировать матчи, а между ними зрителям будут представлены авторские программы и ток-шоу о чемпионате.

На канале не будет рекламы, кроме того он получает приоритет для показа эксклюзивов.

В частности, в эфир выйдут премьерные выпуски программ "Портреты игроков чемпионата мира", "Дорога в Россию" и других.

Ведущими и комментаторами станут лица телеканала "Матч ТВ".

Одно из новшеств "Матч! Ультра" — у ведущих и комментаторов появятся видеоблоги, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией.