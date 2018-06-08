Ещё
Названа причина смерти Астори
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа причина смерти Астори 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
СМИ назвали причину смерти защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
По информации издания Football Italia, после изучения результатов аутопсии стало известно, что к моменту смерти сердце Астори стало биться очень быстро. Ранее считалось, что футболист умер от брадикардии — замедление сердечного ритма вплоть до полной остановки.
Если бы защитник "фиалок" проснулся и смог бы кого-либо позвать на помощь, то его можно было бы спасти.
В память об Астори руководство "Фиорентины" приняло решение навсегда изъять из обращения 13-й номер, под которым он играл.
Ранее главный тренер "фиалок" сделал татуировку в честь умершего капитана клуба.
Газета.Ru: последние новости
"Манчестер Юнайтед" подпишет Бэйла, а не Роналду Путин рассказал, почему Мутко «нельзя отправить на пенсию» Для болельщиков чемпионата мира начал действовать безвизовый въезд в Россию
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Земфире запретили выступать в России32
Как фанаты громили чемпионаты мира8
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко16
Овечкин обезумел от счастья после победы18
В России порадовались австралийскому бойкоту ЧМ3
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение