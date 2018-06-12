Ибрагимович поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Сборная Швеции прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Швеции прилетела в Россию, где 14 июня стартует чемпионат мира — 2018, сообщает пресс-служба турнира.

Во время проведения чемпионата мира национальная команда Швеции будет базироваться в Геленджике. Открытую тренировку для болельщиков шведская команда проведёт сегодня, 12 июня, на стадионе «Спартак»

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В рамках группового этапа турнира сборная Швеции сыграет с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).