Ибрагимович поделился ожиданиями от ЧМ-2018

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Сборная Швеции прилетела в Россию на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: ТАСС
Сборная Швеции прилетела в Россию, где 14 июня стартует чемпионат мира — 2018, сообщает пресс-служба турнира.
Во время проведения чемпионата мира национальная команда Швеции будет базироваться в Геленджике. Открытую тренировку для болельщиков шведская команда проведёт сегодня, 12 июня, на стадионе «Спартак».
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В рамках группового этапа турнира сборная Швеции сыграет с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).
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