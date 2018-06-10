«Сборной России на ЧМ-2018 делать нечего»

Российский актер театра и кино Михаил Боярский, который является болельщиком петербургского "Зенита", поделился мнением об игре сборной России перед домашним чемпионатом мира — 2018.
"Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется.
Страна, которая будет проводить чемпионат, имеет в запасе восемь лет на подготовку. За восемь лет можно было слона в цирке натренировать, чтобы он хоботом жонглировал мячом за кусок сахара!
А сколько получают современные футболисты? Например, я уже два года наблюдаю за Ильей Кутеповым. В нем меняется только прическа!
Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего", — приводит слова Боярского "БИЗНЕС Online".
Ранее сообщалось, что самым дешевым игроком чемпионата мира — 2018 стал защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.