«Ювентус» захотел самого дорогого футболиста России

«Ювентус» захотел самого дорогого футболиста сборной России

Полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным интересуется туринский «Ювентус». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, скауты итальянского клуба просмотрят 22-летнего россиянина на чемпионате мира-2018. Представители «Ювентуса» пока не связывались с ЦСКА и агентами Головина.

29 мая стало известно, что Головин вошел в сферу интересов «Монако», клуба французской Лиги 1. Инициатором возможных переговоров стал лично владелец клуба Дмитрий Рыболовлев . 1 июня появилась информация, что Головин может стать игроком английского клуба «Манчестер Юнайтед» . Главный тренер Жозе Моуринью просматривал полузащитника на матче сборной России против команды Австрии