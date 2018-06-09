«Пил русскую водку чуть ли не на завтрак». Исландский фанат — о России

Перед стартом чемпионата мира «Советский спорт» поговорил с болельщиком одной из самых интересных команд-участниц турнира — сборной Исландии. Исландец блеснул знаниями российского футбола и рассказал о поездке в нашу страну, трудностях с оформлением билетов и удивительных отношениях между фанатами и болельщиками в Исландии. И, главное, ни слова про сельдь! Любителям «исландки» не читать.

Йоханн Гье Бальдвинссон — не просто преданный болельщик сборной Исландии, но и человек, тесно связанный с футболом. В свой 41 год он все еще выступает за одну из команд чемпионата Исландии, знает футболистов национальной команды, но держит в своем списке телефонов даже номер президента Федерации футбола страны. Теперь он приедет в Россию, чтобы посмотреть, как его «викинги» будут покорять поля чемпионата мира.

Это будут самые дорогие три дня в моей жизни!

— Значит ты большой болельщик своей национальной сборной?

— Конечно. Я родился и вырос в Рейкьявике, поэтому впитал любовь к сборной с рождения. Но мне повезло, я пожил еще в семи странах мира. Болею за сборную с тех, пор, когда это не было мейнстримом. Тогда стадион был полупустой, а мы проигрывали один матч за другим.

— Но теперь Исландия — это один из главных прорывов последних лет…

— Это огромное достижение для такой маленькой страны. Когда мы квалифицировались на чемпионат мира, я скакал до потолка. Что поеду в Россию я даже не сомневался. После того, как я съездил на Евро-2016 во Францию и в Голландию за женской командой, сразу решил, что приеду к вам.

— А как же бюджет на поездку? Вообще это дорого приехать в Россию из Исландии на чемпионат мира?

— Деньги нашлись. Особенно, если на кону стоит поездка на такой большой турнир. И не спрашивайте меня, боюсь ли я! Я в России буду уже пятый раз. Так что знаю, чего ожидать от вашей страны. Рейсы в Москву еще можно найти по хорошей цене. Но вот цены на отели просто зашкаливают!

— Ты приезжаешь на все матчи?

— Нет. Пока что только на игру Аргентина — Исландия. Но за три дня я уже заплатил 1750 евро! Это будут самые дорогие три дня в моей жизни.

— Зато не потребуется акклиматизация.

— Это точно. Я люблю россиян, люблю вашу культуру и еду. Отдельный интерес у меня вызывает история и архитектура. Благо в Москве, где я буду, этого достаточно. Как и футбола. Главный футбольный город России.

Могу блеснуть знанием российских футболистов без интернета

— В Исландии вообще кто-то знает о футболе в России кроме тебя?

— Если честно, то мы следим только за исландцами в вашем чемпионате. Ну и за клубами, в которых они играют. Сам я был на игре ЦСКА против «Зенита» в «Лужниках» в 2012 году. Это был очень жесткий матч во всех отношениях. Могу блеснуть знанием российских футболистов без интернета.

— Интересно, попробуй!

— Акинфеев, Смолов, Жирков, Дзагоев, Васин. Из прошлых лет — Дасаев, Шалимов и Титов. Мои любимые футболисты из России.

— Отличный результат. Значит, тебя можно уже спросить, как эксперта. Россия выйдет из группы на чемпионате мира?

— Однозначно. Родные стены вам помогут. Будет тяжеловато с Уругваем. Египет, тоже не подарок. Но вы справитесь. Про Саудовскую Аравию даже не говорю — это семечки.

— Оптимистично.

— А почему бы и нет? Второе место для сборной России вполне достижимо. Другое дело, что дальше вас скорее всего уже будут ждать испанцы. Так что тут уже не повеселишься перед матчем.

Пил русскую водку чуть ли не на завтрак

— Что касается веселья. Исландцы планируют какую-то активность в пабах в Москве перед матчем против Аргентины?

— Этим вопросом занимается официальный фан-клуб сборной Tólfan (12 игрок — прим. Советского спорта). Будем веселиться и пить русскую водку.

— Я слышал, что скандинавы очень любят водку. Это правда?

— Да. Иногда больше, чем сами русские! Лично я в молодости был большим фанатом водки. Пил ее постоянно, чуть ли не на завтрак. Но уже 12 лет я не пью алкоголь, поэтому отмечать победу буду борщом. Ну а у моих друзей из Исландии очень долгая история любви с водкой.

— Но ведь пабом вы не ограничитесь?

— Конечно. Исходя из того, что пишут в наших фанатских группах в Facebook, исландцы едут в Россию не только веселиться. Мы хотим узнать вашу страну, понять, какая она на самом деле. А значит исландцы не будут отсиживаться только в Москве. Могут поехать и в какую-нибудь деревню — устроят себе экскурсию. Главное, чтобы кто-то из местных говорил по-английски.

— С этим в России бывают проблемы…

— Да, я слышал. Но сколько раз приезжал — всегда мог найти общий язык. Пусть это был и язык жестов.

Исландцы — примерные семьянины, хоть русские девушки и красотки

— А сколько исландцев планируют приехать в Россию?

— Где-то около 20 тысяч. Это 6% от всего населения страны. Это число еще будет расти с приближением первого матча нашей сборной. У нас такой характер — мы любим принимать решение в последний момент. Даже если не у всех есть деньги на поездку, то, думаю, приблизимся к результату на Евро. (Тогда во Францию приехало около 35 тысяч исландцев, что составляло 10% населения страны — прим. «Советского спорта»).

— А девушек берете с собой? У нас в России много красавиц.

— Русские девушки известны своей красотой на весь мир. Я уверен, что кто-то обязательно постарается познакомиться. Вообще, отличительная черта исландцев — очень любить свою семью. Поэтому в такие поездки мы стараемся брать всех близких с собой: и жен, и детей, и иногда дедушек с бабушками. У меня детей нет, поэтому в этот раз поеду один. Мой Fan ID уже при мне.

Fan ID оформили легко. Но с билетом проблема…

— Сложно было получить паспорт болельщика? Прислали быстро?

— Проблем с регистрацией не было. Но почему-то придрались к фотографии. Мое фото, которое я делал для исландской премьер-лиги не подошло.

— Пришлось переделывать? Заняло дополнительное время?

— Да. И с билетами вышла накладка. Вопросов к оформлению нет никаких. А вот доставка подкачала. До сих пор не приехал мой билет на матч. Хотя все вокруг уже получили свои. Я волнуюсь. Буду писать письма. Интересно, что там у исландцев с другими матчами в остальных городах…

— Все-таки кто-то будет останавливаться в других городах?

— В основном исландцы будут жит в Москве. Это я точно знаю. Но некоторые снимают отели на несколько дней в Волгограде и Ростове. Надеюсь, что у них нет проблем с билетами или паспортом болельщика.

Хлопай в ладоши, как викинг

— Из того, что ты рассказываешь, напрашивается вывод — вы просто сумасшедшие фанаты сборной.

— Да, это правда. Исландцы болеют футболом. Мы дышим успехами и неудачами национальной команды. И нам все равно, кто играет за какой клуб. В первую очередь, мы все исландцы. С раннего детства мы начинаем играть в футбол. Я, например, начал в шесть лет. Сейчас мне 41 и я все еще выступаю за резервную команду клуба моего детства.

— Это из-за такой любви к сборной вы стали пугать всех своим «Ху»? Откуда вообще это взялось?

— Впервые мы исполнили «Ху» на домашней игре против Голландии. Точно помню эту дату — 13 октября 2014 года. Это наш боевой клич. Мы называем его Víkingaklappið.

— Значит, это придумали викинги?

— Как бы я хотел ответить «да», но тогда совру. Мы взяли это у шотландцев. По легенде, шотландцы позаимствовали у поляков. Корней этого никто не знает. Даже в НФЛ есть эти хлопки и в других видах спорта. Но я рад, что именно мы дали дорогу этой кричалке. Это был наш прорыв.

Мы просто взяли и решили развивать футбол

— Но настоящий прорыв все-таки — сама сборная. Как вам это удалось?

— Я вырос, играя в футбол круглый год. Разбитые локти, кровоточащие раны — все это игра моего детства. Очень любил делать подкаты на снегу. Так что мы не боимся зимы. Даже сейчас футболисты частенько бегают по снегу. Может быть, потому что именно тогда понимаешь всю прелесть наступления лета. Зеленые газоны — это рай.

— Но у вас же есть манежи!

— Конечно. Мы построили немало крытых стадионов и тренировочных баз. Именно это стало причиной нашего прорыва. Теперь мы можем играть в хороших условиях круглый год. Просто 15 лет назад наши власти и федерация футбола решили развивать футбол. Взяли, решили и сделали.

— Кто-то вам помогал в этом?

— Нет. Никто. Никакой внешней финансовой помощи.

— Может были консультации? С Германией, например.

— И этого не было. Мы все делали сами. Все спортивные объекты были сконструированы местными властями в городах. С одним проектом помогла УЕФА и ее спонсоры. В итоге, мы имеем 150 мини-футбольных полей с искусственным газоном. Возле каждой школы, по всем городам! Вот так мы выигрываем! Ну и, конечно, отношения команды и болельщиков — это отдельная составляющая успеха.

Мы даже тактику обсуждаем с тренером в пабе

— Чем же уникальны ваши отношения?

— Скажу так. Мы можем обсудить тактику с тренером национальной сборной в пабе.

— Это фантастика какая-то!

— Но это правда. Возле стадиона, где играет сборная расположен паб. Перед каждой домашней игрой тренер приходит туда и рассказывает тактику на игру, объясняет, почему играет тот или иной футболист, отвечает на вопросы в неформальной обстановке под пиво.

— И что, любой может прийти? Даже, например, я?

— Конечно. Мы все — семья. Может прийти любой человек. Паб очень большой и вмещает много народу.

— Уникально просто. В сборной России были случаи, когда футболисты отпускали такие фразы: «Мог дома сидеть» или «То, что мы не оправдали ваши ожидания — ваша проблема». В Исландии такое возможно?

— Никогда. В этом-то и проявляется преимущество маленькой нации. Многие из нас знают кого-то из команды лично. Иногда даже, это чей-то родственник. Связь между нами и сборной очень крепкая. Поддержка нужна всегда и ценится футболистами. Я тоже знаю нескольких игроков команды.

Древний язык вместо хулиганов

— А на стадионах хулиганите?

— Нет. У нас в стране нехватка футбольных хулиганов. Вообще такое явление для нас в новинку. Никогда с ним не сталкивались.

— Не боитесь российских футбольных фанатов?

— У нас чаще всего на стадионы ходят семьями. И на чемпионат мира, как я уже говорил, приедут именно семьи. Поэтому есть некоторые опасения после стольких материалов в СМИ.

— В одном из материалов «Советского спорта» российские фанаты уверяли, что стычек не будет.

— Надеемся на это. Вы, русские, — очень хорошие ребята. Думаю, они с уважением отнесутся к нашей сборной и к нам. Несмотря на другую культуру и непохожий сложный язык.

— Исландский язык — очень древний и консервативный. Используете свои слова для футбольных терминов?

— Конечно. Наш язык не менялся более 1000 лет.

— Может быть тогда научишь нас исландским футбольным терминам?

— Легко. Начинайте учить:

футбол — Knattspyrna; штрафной — Aukaspyrna; пенальти — Víti; аут — Innkast; судья — Dómari; вратарь — Markvörður; защитник — Varnarmaður; полузащитник — Miðjumaður; нападающий — Sóknarmaður. Ну и самое главное — Áfram Rússland! Тут уж догадаетесь сами.