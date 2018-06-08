В интернете представлен видеоклип на официальную песню ЧМ-2018

В интернете представлен видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу в России, которую исполняют американский актер и певец Уилл Смит , его соотечественник Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Об этом сообщает ТАСС.

Видеоролик на песню Live It Up опубликован на официальном канале Международной федерации футбола (ФИФА) в Youtube.

Продюсером песни стал диджей и композитор из США Уэсли Пентц, более известный под псевдонимом Diplo

Отмечается, что Джем, Сит и Истрефи исполнят композицию перед финалом чемпионата мира — 2018, который состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Ранее сообщалось, что открытие турнира состоится 14 июня в 16.00 мск на стадионе "Лужники" в Москве.