Щенников пожертвовал зарплатой ради любимого клуба

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников пошел на понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе, сообщает «Чемпионат.com».
Прежний контракт футболиста истекал нынешним летом, и 27-летний игрок мог свободно вести переговоры с любыми командами. Однако он не рассматривал вариантов с продолжением карьеры в другом российском клубе, несмотря на то что ему предлагали очень выгодные варианты. Щенников хочет завершить карьеру в родном клубе.
Новое соглашение Щенникова с армейцами рассчитано на пять лет.
Ранее форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал слухи о переходе Александра Головина в "Монако".