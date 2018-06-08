Щенников пожертвовал зарплатой ради любимого клуба

Щенников пошел на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА

Прежний контракт футболиста истекал нынешним летом, и 27-летний игрок мог свободно вести переговоры с любыми командами. Однако он не рассматривал вариантов с продолжением карьеры в другом российском клубе, несмотря на то что ему предлагали очень выгодные варианты. Щенников хочет завершить карьеру в родном клубе.

Новое соглашение Щенникова с армейцами рассчитано на пять лет.