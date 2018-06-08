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Щенников пожертвовал зарплатой ради любимого клуба
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Щенников пошел на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников пошел на понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе, сообщает «Чемпионат.com».
Прежний контракт футболиста истекал нынешним летом, и 27-летний игрок мог свободно вести переговоры с любыми командами. Однако он не рассматривал вариантов с продолжением карьеры в другом российском клубе, несмотря на то что ему предлагали очень выгодные варианты. Щенников хочет завершить карьеру в родном клубе.
Новое соглашение Щенникова с армейцами рассчитано на пять лет.
Ранее форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал слухи о переходе Александра Головина в "Монако".
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