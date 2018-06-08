Сборная России «сделала» из россиян пессимистов

В победу сборной России верит каждый десятый россиянин

Пессимистов в нашей стране оказалось больше. Согласно опросу, 19% граждан считают, что Россия не выйдет из группы. В то, что наша сборная может стать победителем ЧМ-2018 верит только 10% россиян, сообщает ВЦИОМ . Вообще наши граждане относятся к нашей сборной весьма сдержанно: 20% ждут выхода хотя бы из группы, 14% полагают, что команда попадет в четвертьфинал, 11% верят, что наши футболисты доберутся до финала, а 6% наших граждан уверены, что сборная России будет играть в финале. Пессимистов у нас 19% — они вообще не верят, что наша сборная выйдет из группы. Самым любимым игроком в нашей команде стал вратарь Игорь Акинфеев Лионель Месси. В фаворитах у граждан нашей страны — сборные Бразилии Германии . А любимые игроки — Криштиану Роналду