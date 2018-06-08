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Роналду может перейти в «Ювентус»
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Роналду может перейти в «Ювентус» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может стать игроком "Ювентуса" этим летом. Как сообщает Marca, 33-летний португалец общался с представителями "бьянконери" после матча 1/4 финала Лиги чемпионов, проходившего в Турине. "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3.
После финального матча Лиги чемпионов Роналду намекнул на то, что может покинуть "Реал". На форварда также претендуют "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".
В минувшем сезоне Роналду провел 55 матчей во всех турнирах и забил 52 гола.
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