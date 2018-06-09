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Абрамович отказался продавать «Челси»
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Абрамович отказался продавать «Челси» самому богатому британцу 

Газета.Ru 53 минуты назад
Российский бизнесмен и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович отказался продавать клуб самому богатому человеку в Великобритании, Джиму Ратклиффу, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, Ратклифф, чье состояние оценивается в £21.05 млрд обратился к российскому предпринимателю с предложением купить "Челси", но незамедлительно получил отказ.
В ответ британскому бизнесмену было сказано, что Абрамович, чье собственное состояние оценивается в £9.3 млрд фунтов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет на протяжении 15 лет.
Добавим, что Ратклифф является болельщиком "Манчестер Юнайтед", но при этом часто посещает "Стэмфорд Бридж" из-за близости стадиона "синих" к своему дому.
Ранее в Англии сообщили о намерении Абрамовича продать "Челси".
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