Абрамович отказался продавать «Челси» самому богатому британцу

По информации Daily Mail, Ратклифф, чье состояние оценивается в £21.05 млрд обратился к российскому предпринимателю с предложением купить "Челси", но незамедлительно получил отказ.

В ответ британскому бизнесмену было сказано, что Абрамович, чье собственное состояние оценивается в £9.3 млрд фунтов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет на протяжении 15 лет.

Добавим, что Ратклифф является болельщиком "Манчестер Юнайтед" , но при этом часто посещает "Стэмфорд Бридж" из-за близости стадиона "синих" к своему дому.

Ранее в Англии сообщили о намерении Абрамовича продать "Челси".