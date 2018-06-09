Сборная Исландии прилетела в Геленджик

Сборная Исландии по футболу прибыла в Россию на чемпионат мира — 2018, сообщает ТАСС

Исландцы прилетели в Геленджик, где будут тренироваться и базироваться во время мирового первенства. Отмечается, что уже завтра подопечные Хеймира Хадльгримссона проведут открытую тренировку на стадионе "Олимп".

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Исландцы на групповой стадии турнира встретятся с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.