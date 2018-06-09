Футболисты объяснили оргию с эскорт-моделями

В сборной Мексики объяснили оргию с эскорт-моделями

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал вечеринку, которую несколько игроков его команды устроили с 30-ю эскорт-моделями. Об этом сообщает El Universal.

Игрок подчеркнул, что футболисты «тоже люди».

«У нас есть право делать то, что мы хотим в свободное время», — сказал он.

По мнению Гуардадо, игроки не нарушили дисциплину, так как вечеринка проходила после игры и не могла помешать тренировочному процессу.

Ранее в СМИ появилась информация о вечеринке с десятками эскорт-моделей, которую устроили Эктор Эррера, Гильермо Очоа Рауль Хименес и другие игроки сборной Мексики после товарищеского матча с Шотландией. Сообщалось, что вечеринка длилась с вечера до раннего утра.