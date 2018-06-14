Ещё
Собянин поздравил футболистов сборной с первой победой
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЧМ-2018: Сергей Собянин поздравил футболистов сборной России с первой победой 

Mos.ru 4 часа назад
Фото: Mos.ru
Мэр Москвы пожелал спортсменам успеха в дальнейших играх.
Сергей Собянин поздравил сборную России по футболу с победой в первом матче чемпионата мира, который прошел на Большой спортивной арене «Лужников». На своей странице в «Твиттере» он отметил, что после пятого мяча сборной появилось ощущение полного праздника.
Первый матч мундиаля, в ходе которого встретились сборные России и Саудовской Аравии, состоялся 14 июня сразу после церемонии открытия турнира. Российские футболисты не оставили соперникам ни единого шанса: игра завершилась со счетом 5:0.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. В Москве пройдет еще 11 игр. Основные события состоятся на Большой спортивной арене «Лужников» — еще три встречи группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Пять матчей пройдут на стадионе «Спартак» — четыре встречи группового этапа и одна восьмая финала.
Mos.ru: последние новости
Посмотреть футбол, перекусить и купить сувенир: открылась фан-зона ЧМ-2018 Сергей Собянин осмотрел готовность стадиона «Спартак» к проведению Кубка конфедераций Робот Бакстер назовет победителя матча Россия — Саудовская Аравия
Комментарии  Ещё 87 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ257
Около «Лужников» проходит эвакуация53
Россия разгромила Саудовскую Аравию347
Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ70
Иностранных болельщиков шокировали российские цены513
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение