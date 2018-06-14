Собянин поздравил футболистов сборной с первой победой

Мэр Москвы пожелал спортсменам успеха в дальнейших играх.
Сергей Собянин поздравил сборную России по футболу с победой в первом матче чемпионата мира, который прошел на Большой спортивной арене «Лужников». На своей странице в «Твиттере» он отметил, что после пятого мяча сборной появилось ощущение полного праздника.
До начала матча волновался, чтобы болельщики вовремя добрались и вошли на стадион. Затем за открытие мундиаля. Когда был забит первый гол, я подумал, что это прекрасное начало. После пятого мяча нашей сборной было ощущение полного праздника. Молодцы! Россия, вперед! #ЧМ2018— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 июня 2018 г.
Первый матч мундиаля, в ходе которого встретились сборные России и Саудовской Аравии, состоялся 14 июня сразу после церемонии открытия турнира. Российские футболисты не оставили соперникам ни единого шанса: игра завершилась со счетом 5:0.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. В Москве пройдет еще 11 игр. Основные события состоятся на Большой спортивной арене «Лужников» — еще три встречи группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Пять матчей пройдут на стадионе «Спартак» — четыре встречи группового этапа и одна восьмая финала.