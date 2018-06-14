Собянин поздравил футболистов сборной с первой победой

До начала матча волновался, чтобы болельщики вовремя добрались и вошли на стадион. Затем за открытие мундиаля. Когда был забит первый гол, я подумал, что это прекрасное начало. После пятого мяча нашей сборной было ощущение полного праздника. Молодцы! Россия, вперед! #ЧМ2018— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 июня 2018 г.