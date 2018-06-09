Неймар попросил «Реал» подождать

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар решил перейти в мадридский "Реал", но через год, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, бразилец готов перебраться в Мадрид, однако понимает, что парижане даже не станут рассматривать предложение от "сливочных".
Неймар может провести в "ПСЖ" еще один сезон, чтобы попытаться уйти следующим летом. Бразилец не собирается идти на конфронтацию с парижанами и попросил "Реал" подождать.
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