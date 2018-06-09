Неймар попросил «Реал» подождать один год

По информации AS, бразилец готов перебраться в Мадрид, однако понимает, что парижане даже не станут рассматривать предложение от "сливочных".

Неймар может провести в "ПСЖ" еще один сезон, чтобы попытаться уйти следующим летом. Бразилец не собирается идти на конфронтацию с парижанами и попросил "Реал" подождать.