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Неймар попросил «Реал» подождать
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Неймар попросил «Реал» подождать один год 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар решил перейти в мадридский "Реал", но через год, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, бразилец готов перебраться в Мадрид, однако понимает, что парижане даже не станут рассматривать предложение от "сливочных".
Неймар может провести в "ПСЖ" еще один сезон, чтобы попытаться уйти следующим летом. Бразилец не собирается идти на конфронтацию с парижанами и попросил "Реал" подождать.
Ранее Криштиану Роналду назвал футболистов, которые придут на смену ему и Лионелю Месси.
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