«Это наша команда, надо любить её и верить»

Cборная России провела открытую тренировку

Сборная России по футболу за пять дней до начала чемпионата мира провела открытую тренировку на «ВЭБ Арене», которую посетили несколько тысяч болельщиков. Большую часть из них составляли дети. Некоторым ребятам даже удалось по окончании занятия пожать руки игрокам и сфотографироваться с ними. Сами футболисты остались довольны. Они отметили, что зарядились положительными эмоциями.

«Из группы выйдем точно»

Впервые за время подготовки к чемпионату мира сборная России вышла на тренировку не только под пристальным взором журналистов и тренеров, но и под одобрительный гул болельщиков.

Возможность понаблюдать за работой национальной команды в субботнее утро получили свыше пяти тысяч воспитанников спортивных школ Москвы и области. Будущие футболисты скандировали с трибун имена любимых игроков. Чаще других под сводами «ВЭБ Арены» слышалось: «Головин», «Акинфеев» и «Дзюба».

Впрочем, юные зрители не стеснялись и критиковать сборную. Некоторые удары в створ ворот, с которыми не справлялся Игорь Акинфеев , они сопровождали таким комментарием: «Из группы мы не выйдем точно». И всё же большинство болельщиков дали положительный прогноз на предстоящий ЧМ.

Семья Макеевых на тренировку сборной России приехала в полном составе — с двумя поклонениями футболистов. Старший сын Татьяны, 19-летний Даниил — выпускник академии столичного «Спартака» , успевший поиграть в казанском «Рубине» . Младший, Иван, только делает первые шаги в составе московской команды «Атлант». Мама двоих футболистов с понимаем относится к давлению на сборную и призывает не критиковать игроков накануне главного старта четырёхлетия.

«Футбол — это очень тяжёлый труд. Люди думают, что игроки потренировались полтора часа — и пошли заниматься своими делами. Это не так. Футбол забирает всё время, только сами игроки и их близкие знают, что такое футбол. Критика понятна, но это наша команда, надо любить её, верить, прививать детям любовь к родине и патриотизм. Именно поэтому я сегодня привела сюда сына», — призналась Татьяна.

Мнение Татьяны разделяет и её сын Иван, оценивший шансы своих кумиров на ЧМ.

«Из группы мы выйдем точно! Саудовскую Аравию обыграем, Египет тоже не такой уж и сложный. Игроки у нас хорошие. Лучшие — Смолов и Головин!» — считает юный спортсмен.

Завершилась тренировка любопытным эпизодом. Десяток мальчишек, несмотря на охрану, прорвались на поле. Впрочем, у детей были самые дружелюбные намерения. Выскочив на газон, они принялись обниматься с футболистами сборной и жать им руки. А одному юному поклоннику национальной команды удалось даже сделать селфи с Фёдором Смоловым . Кажется, от происходящего остались в восторге все.

Дети выбежали на поле во время тренировки сборной России #сборнаяроссии pic.twitter.com/58SYAG7VAU— Ваня Карпов (@OnooQ) 9 июня 2018 г.

«Давайте дружить! Вместе у нас всё получится»

После занятия по сложившейся традиции два игрока сборной пообщались с журналистами. На этот раз к представителям СМИ вышли Алексей Миранчук Далер Кузяев . На полузащитника «Локомотива» открытая тренировка явно произвела впечатление.

— Сегодня сборная России проводила тренировку перед большим количеством детей. Чувствовали ответственность перед ними?

— Не сказал бы, что ощущал ответственность. Просто приятно было увидеть детишек на трибунах. Спасибо всем, что пришли. Атмосфера была прямо как на официальной игре. Эмоционально происходящее сильно отличалось от обычной тренировки. Люди что-то кричали нам, поддерживали. Такое занятия провести полезно. Футболисты поддерживают подобные мероприятия. Все игроки сборной к тому же хотели услышать с трибун свою фамилию.

Вообще, призываю всех дружелюбнее относиться к сборной. Давайте дружить! Вместе у нас всё получится. Сборная и страна — единое целое.

— Наверное, было вдвойне обидно сегодня не попадать по воротам?

— А я разве не попадал? (Смеётся.) Ну, бывало, конечно. Это часть игры. Зато когда попадал, болельщики громко поддерживали и радовались.

— Удивились, когда в конце тренировки на поле выбежали дети?

pic.twitter.com/bXJ15KxLg8— Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2018 г. — Кстати, они показали неплохую скорость. Кого-нибудь можно заявить… Было приятно, когда они начали жать нам руки и обнимать.

— Вчера Саудовская Авария оказала немцам достойное сопротивление в товарищеском матче, хоть и проиграла со счётом 1:2. Вас это тревожит?

— Вообще не понимаю, когда Саудовскую Аравию называют слабой командой. Слабых сборных на чемпионате мира просто не будет. Дать бой способны все, уж как минимум запереться в обороне. Непросто придётся. Игру саудитов пока не разбирали. На днях начнём предметную подготовку к сопернику.

— Сегодня сборная отрабатывала действия в завершающей стадии атаки. Часто проводите такие тренировки в последнее время?

— После приезда из Нойштифта начали регулярно работать над нападением. Стараемся усилить игру на чужой половине поля.

«Не ожидал, что придёт столько народу»

Далер Кузяев также поблагодарил всех болельщиков, которые в этот день собрались на трибунах «ВЭБ Арены».

— В конце занятия состоялась двухсторонка, но в одной из условных команд явно прорисовывалась основа…

— Об этом нужно спрашивать Станислава Черчесова . Сложно сказать, по какому принципу он формировал команды.

— Открытая тренировка раскрепостила игроков после потока негатива в адрес сборной?

— Возможно. Если честно, не ожидал, что столько народу придёт. Тем лучше, что организовывают подобные мероприятия. Они придают футболистам сил и эмоций. Для нас это только плюс.

— Как отреагировали, когда дети в конце тренировки выбежали на поле?

— Только приветствую такие вещи. Это маленькие дети, и их нужно поддерживать, им нужно помогать. Ребята на всю жизнь запомнят эту тренировку. Надеюсь, и от чемпионата мира у всех российских болельщиков останутся только положительные воспоминания. Сделаем всё возможное, чтобы порадовать людей.

— Многие дети, посетившие сегодня занятие, ждут, что национальная команда доберётся на мундиале до финала. Готовы к этому?

— Будет очень сложно, поскольку у сборной России не так много опыта выступлений на таких больших турнирах. Для начала необходимо выйти из группы. Дальше будем решать более глобальные задачи.

— Как улучшаете игру сборной в центре поля?

— Всё нормально. Работаем потихонечку. Понятно, что исправляем игру не только в полузащите, но и в обороне, и в атаке — работаем над всеми компонентами.

— Назовите сильнейшую линию команды.

— Вратарская. Наши голкиперы в полном порядке. Но и нападающие в сборной сильные, просто нам необходимо создавать больше моментов. Согласен, что в матчах с Австрией и Турцией ударов по воротам соперника было недостаточно.