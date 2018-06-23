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Сборная Англии прилетела в Нижний Новгород
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Сборная Англии по футболу прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ с командой Панамы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной Англии прибыли в Нижний Новгород на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Панамы, который пройдет 24 июня. Команда приехала на автобусе в гостиницу, сообщает с места корреспондент ТАСС.
В субботу на стадионе, где пройдет матч, запланирована пресс-конференция с участием главного тренера сборной Гарета Саутгейта и полузащитника команды Джона Хендерсона.
Футболисты базируются во время чемпионата на базе в Рощино под Санкт-Петербургом.
На нынешнем турнире англичане выиграли у команды Туниса со счетом 2:1 в Волгограде. В заключительной встрече группового турнира англичане сыграют с бельгийцами 28 июня в Калининграде.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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