Сборная Англии прилетела в Нижний Новгород

Сборная Англии по футболу прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ с командой Панамы

Футболисты сборной Англии прибыли в Нижний Новгород на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Панамы, который пройдет 24 июня. Команда приехала на автобусе в гостиницу, сообщает с места корреспондент ТАСС

Футболисты базируются во время чемпионата на базе в Рощино под Санкт-Петербургом.

На нынешнем турнире англичане выиграли у команды Туниса со счетом 2:1 в Волгограде. В заключительной встрече группового турнира англичане сыграют с бельгийцами 28 июня в Калининграде.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.