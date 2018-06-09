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Хаит поддержал Файзулина
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Хаит поддержал критику Файзулина в адрес Акинфеева 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Актер и один из основателей театра "Квартет И" Ростислав Хаит заявил, что считает справедливой критику бывшего полузащитника сборной России Виктора Файзулина в адрес вратаря национальной команды Игоря Акинфеева, передает "СЭ".
Файзулин ранее заявил, что сборной России не удалось выйти из группы на чемпионате мира — 2014 из-за вратарских ошибок.
"Кажется, Файзулин единственный, кто честно ответил на вопрос, почему Россия не вышла из группы в 2014 году: "Из-за ошибок вратаря". До этого Акинфеева никто не критиковал. Ну как же — бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится… А я убежден, в таких случаях надо говорить правду!
Году в 1987-м писал в школе сочинение на тему перестройки и процитировал Ленина: "Гласность — это меч, который сам исцеляет нанесенные им раны", — сказал Хаит.
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