Хаит поддержал Файзулина

Хаит поддержал критику Файзулина в адрес Акинфеева

Файзулин ранее заявил, что сборной России не удалось выйти из группы на чемпионате мира — 2014 из-за вратарских ошибок.

"Кажется, Файзулин единственный, кто честно ответил на вопрос, почему Россия не вышла из группы в 2014 году: "Из-за ошибок вратаря". До этого Акинфеева никто не критиковал. Ну как же — бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится… А я убежден, в таких случаях надо говорить правду!

Году в 1987-м писал в школе сочинение на тему перестройки и процитировал Ленина: "Гласность — это меч, который сам исцеляет нанесенные им раны", — сказал Хаит.

Ранее британцы назвали лучший город чемпионата мира — 2018.