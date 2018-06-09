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В Москве разработали путеводитель для болельщиков ЧМ
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Мосгортур разработал карту-путеводитель для болельщиков ЧМ 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Мосгортур разработал бесплатную карту-гид по достопримечательностям столицы для болельщиков, приезжающих на чемпионат мира по футболу. Карта будет доступна на русском, английском и испанском языках, сообщает в субботу пресс-служба Мосгортура.
"В компактной карте, которая легко помещается в карман, собрана вся необходимая информация для болельщиков — стадионы, транспортные маршруты, станции метро и культурные объекты. Тираж карты составил 150 тыс. экземпляров. Ее можно получить в центре выдачи паспорта болельщика. Культурную карту также будут раздавать волонтеры у станций метро", — цитирует пресс-служба генерального директора агентства Василия Овчинникова.
Фанаты найдут в путеводителе информацию об основных театрах, парках, храмах и музеях Москвы, среди которых Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", Музей Москвы и царская усадьба Измайлово. Вместе с картой разработан чат-бот с пятью бесплатными экскурсионными маршрутами по центру столицы, ссылка на который указана в путеводителе. Задания чат-бота будут доступны на русском, английском и французском языках, говорится в релизе.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве пройдут восемь матчей группового этапа, две игры 1/8 финала, полуфинал и финал. Они будут сыграны на стадионах "Спартак" и "Лужники".
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