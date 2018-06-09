В Москве разработали путеводитель для болельщиков ЧМ

Мосгортур разработал карту-путеводитель для болельщиков ЧМ

Мосгортур разработал бесплатную карту-гид по достопримечательностям столицы для болельщиков, приезжающих на чемпионат мира по футболу. Карта будет доступна на русском, английском и испанском языках, сообщает в субботу пресс-служба Мосгортура.

"В компактной карте, которая легко помещается в карман, собрана вся необходимая информация для болельщиков — стадионы, транспортные маршруты, станции метро и культурные объекты. Тираж карты составил 150 тыс. экземпляров. Ее можно получить в центре выдачи паспорта болельщика. Культурную карту также будут раздавать волонтеры у станций метро", — цитирует пресс-служба генерального директора агентства Василия Овчинникова.

Фанаты найдут в путеводителе информацию об основных театрах, парках, храмах и музеях Москвы , среди которых Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", Музей Москвы и царская усадьба Измайлово. Вместе с картой разработан чат-бот с пятью бесплатными экскурсионными маршрутами по центру столицы, ссылка на который указана в путеводителе. Задания чат-бота будут доступны на русском, английском и французском языках, говорится в релизе.