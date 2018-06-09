«Амкару» запретили регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила пермскому "Амкару" регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Запрет принят в качестве обеспечительной меры по делу футболисту Александра Салугина. Палата по разрешению споров РФС решила частично удовлетворить заявление Салугина в отношении пермского "Амкара" о взыскании долгов по заработной плате. РФС обязал выплатить Салугину задолженность по заработной плате в период с 1 февраля по 30 апреля, а также проценты за ее задержку. Запрет на регистрацию новых игроков будет снят после исполнения обязательств перед Салугиным.
Также РФС удовлетворил заявление московского "Арарата" о взыскании задолженности по трансферному контракту Владимира Сугробова с махачкалинского "Анжи" и обязал клуб выплатить долг и проценты. В качестве обеспечительной меры на "Анжи" также наложен запрет на регистрацию новых игроков. Кроме того, РФС обязал "Анжи" выплатить задолженность "Академии футбола имени Юрия Коноплева".
Владивостокская "Луч-Энергия" оштрафована за неисполнение решения палаты по делу футболиста Астемира Соблирова.