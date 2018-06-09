Карпин поддержал акцию «Усы надежды»

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 9 Июн 2018 в 6:08 PDT Российский специалист отпустил для этого усы.

"Поддержим нашу сборную на домашнем чемпионате мира по футболу!" — написал Карпин под фотографией, которую выложил на свою официальную страницу в инстаграме.

Акция "Усы надежды" была запущена в программе "Вечерний Ургант".

Ранее Карпин пожаловался подписчику на нехватку денег.