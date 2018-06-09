Карпин поддержал акцию «Усы надежды» 

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин присоединился к флешмобу в поддержку сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Российский специалист отпустил для этого усы.
"Поддержим нашу сборную на домашнем чемпионате мира по футболу!" — написал Карпин под фотографией, которую выложил на свою официальную страницу в инстаграме.
Акция "Усы надежды" была запущена в программе "Вечерний Ургант".
Также во флешмобе приняли участие Дмитрий Губерниев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков.
Ранее Карпин пожаловался подписчику на нехватку денег.