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«Ювентус» вступил в борьбу за Головина
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«Ювентус» вступил в борьбу за Головина 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в итальянской серии А. 22-летним футболистом заинтересовался чемпион Италии "Ювентус".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", на следующей неделе "Ювентус" начнет переговоры с ЦСКА о переходе Головина. Сам Александр продолжает готовиться к чемпионату мира в составе сборной России.
"Ювентус" — не единственный претендент на армейца. Интерес к Головину проявляют английские "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", а также "Монако". ЦСКА рассчитывает выручить от продажи футболиста не мене 25 миллионов евро.
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