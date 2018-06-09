«Ювентус» вступил в борьбу за Головина

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в итальянской серии А. 22-летним футболистом заинтересовался чемпион Италии "Ювентус".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", на следующей неделе "Ювентус" начнет переговоры с ЦСКА о переходе Головина. Сам Александр продолжает готовиться к чемпионату мира в составе сборной России.