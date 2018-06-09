Салах дал обещание президенту Египта

Салах пообещал президенту Египта сыграть на чемпионате мира — 2018

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах , восстанавливающийся после травмы, пообещал президенту Египта Абделю Фаттаху эc-Сиси сделать все, чтобы достойно представить страну на чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт"

Форвард произнес слова на торжественном приеме по случаю отправления национальной команды в Россию.

"Я обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы быть готовым к чемпионату мира и достичь мечты всего Египта. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, и я буду готов к матчу с Уругваем. Никогда не откажусь от своей мечты. Обещаю сделать все возможное для египтян", — цитирует Салаха FourFourTwo.

Сборная Египта на групповом этапе мундиаля сыграет с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.

Ранее сборная Аргентины сделала изменение в заявке на чемпионат мира — 2018.