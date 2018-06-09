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Салах дал обещание президенту Египта
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Салах пообещал президенту Египта сыграть на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы, пообещал президенту Египта Абделю Фаттаху эc-Сиси сделать все, чтобы достойно представить страну на чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Форвард произнес слова на торжественном приеме по случаю отправления национальной команды в Россию.
"Я обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы быть готовым к чемпионату мира и достичь мечты всего Египта. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, и я буду готов к матчу с Уругваем. Никогда не откажусь от своей мечты. Обещаю сделать все возможное для египтян", — цитирует Салаха FourFourTwo.
Сборная Египта на групповом этапе мундиаля сыграет с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.
Ранее сборная Аргентины сделала изменение в заявке на чемпионат мира — 2018.
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