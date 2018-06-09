Ещё
Самая сексуальная ведущая устроила «провокацию» ради ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Instagram
Самая сексуальная ведущая Мексики пожертвовала своей пятой точкой ради успеха национальной сборной на ЧМ-2018. Она разрешила пнуть свою "счастливую попку".
Янет Гарсия восхищает мексиканских зрителей (особенно мужскую часть аудитории) провокационными выходками. На сей раз ведущая прогноза погоды, которую ранее объявили самой сексуальной в мире, удивила зрителей предложением пнуть ее "счастливую попку" на удачу.
Потрудиться на пользу сборной согласились известный спортивный комментатор Перро Бермудес и телеведущий Хорхе "Бурро" ван Ранкин. Жертва, на которую пошла Янет ради футбола, принесла ей еще большую популярность: в соцсетях за "счастливой попой" и другими частями тела ведущей внимательно следят 6 миллионов подписчиков, передает The Sun.
Дни.ру: последние новости
Расписание ЧМ-2018: групповой этап Затравленный Абрамович из последних сил держится за самое дорогое Защитник сборной России пригрозил укусить Суареса на ЧМ-2018
Комментарии7  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду рассмешил прием сборной в России31
Британцы назвали худший город ЧМ-201854
Тренер-мем раскритиковал зарплаты российских футболистов4
Овечкин обезумел от счастья после победы66
«Путин одержал огромную философскую победу»637
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение