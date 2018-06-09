Португальцы не стали общаться с болельщиками в аэропорту

Португальцы отказались общаться с болельщиками в России

Национальная сборная Португалии по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира — 2018, сообщает ТАСС

В аэропорту Жуковский действующих победителей чемпионата Европы встретили около 50 человек. Несмотря на ажиотаж, который был вызван появлением нападающего Криштиану Роналду , игроки и тренерский состав не остановились для раздачи автографов и общения с поклонниками, а сразу отправились в автобус.

Португальская команда будет жить и тренироваться во время турнира на базе "Сатурна" в подмосковном Кратове.

На групповом этапе мирового первенства португальцы встретятся с командами Испании, Марокко и Ирана.