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Португальцы не стали общаться с болельщиками в аэропорту
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Португальцы отказались общаться с болельщиками в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Национальная сборная Португалии по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира — 2018, сообщает ТАСС.
В аэропорту Жуковский действующих победителей чемпионата Европы встретили около 50 человек. Несмотря на ажиотаж, который был вызван появлением нападающего Криштиану Роналду, игроки и тренерский состав не остановились для раздачи автографов и общения с поклонниками, а сразу отправились в автобус.
Португальская команда будет жить и тренироваться во время турнира на базе "Сатурна" в подмосковном Кратове.
На групповом этапе мирового первенства португальцы встретятся с командами Испании, Марокко и Ирана.
Ранее сообщалось, что Роналду заплатит до €20 млн налоговой службе Испании.
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