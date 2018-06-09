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Тренер-мем раскритиковал зарплаты российских футболистов
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Тренер-мем раскритиковал зарплаты российских футболистов 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер владивостокского «Луча-Энергии» Александр Григорян раскритиковал зарплаты российских футболистов. Его слова приводит «Р-Спорт».
«Все эти зарплаты в футболе искусственные. Все говорят, что выход сборной России из группы на чемпионате мира будет достижением, так какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы — это достижение. Давайте жить по средствам, тогда некоторые футболисты задумаются, что надо реализовывать себя за рубежом», — заявил Григорян.
На групповом этапе стартующего 14 июня чемпионата мира россияне сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. При этом сборная России является худшей среди всех команд-участниц мундиаля. Согласно последнему рейтингу Международной федерации футбола, Россия располагается на 70-м месте.
7 июня стала известна схема премирования футболистов сборной. За каждую ничью все попавшие в заявку игроки получат по 7,5 тысячи евро, за победу — по 15 тысяч евро. В случае поражения выплаты не предусмотрены.
Григорян, последним место работы которого был владивостокский «Луч-Энергия», известен эксцентричным поведением. Многие из его высказываний во время интервью и пресс-конференций разошлись на мемы. Одним из них стало выражение «вандефульно», сказанное Григоряном в бытность тренером махачкалинского «Анжи».
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