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Сербские футболисты разгромили команду Боливии
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Сербские футболисты разгромили команду Боливии 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Участники чемпионата мира по футболу проводят заключительные контрольные матчи. Сборная Сербии нанесла крупное поражение команде Боливии 5:1. Встреча проходила в австрийском Граце.
Сербы еще в первом тайме отправили в ворота южноамериканцев четыре безответных мяча. Два гола на счету Александра Митровича, по разу отличились Адем Льяич и защитник "Зенита" Бранислав Иванович. Вскоре после перерыва Джованни Кампос один гол отыграл. Но Александр Митрович оформил хет-трик и установил окончательный результат — 5:1.
Сборная Марокко в Таллине с результатом 3:1 нанесла поражение команде Эстонии. В первом тайме мячи забили Юнес Беланда и Хаким Зиех с пенальти. После перерыва Юссеф Эль-Насери провел третий гол. Хозяева сумели размочить счет. Гол на счету Атса Пурье.
Сборная Австралии в Будапеште нанесла поражение команде Венгрии 2:1. За 16 минут до конца встречи Даниэль Арзани вывел гостей вперед. Венгры смогли отыграться на 88 минуте благодаря автоголу Трента Сэйнсберри. Но Тамаш Кадар тоже поразил собственные ворота, подарив австралийцам победу. Ветеран сборной Австралии 38-летний Тим Кэйхилл провел свой 106 матч в форме национальной команды.
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