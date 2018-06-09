Роналду предложили новый контракт

«Реал» предложил Роналду новый контракт, сумма отступных за футболиста составит €1 млрд

Ежегодная зарплата Криштиану согласно новому соглашению составит €32,5 млн Базовый оклад 33-летнего форварда составит €25 млн Также португальцу готовы выплатить премиальные: €2 млн он получит за победу в Лиге чемпионов, €1,5 млн — за первое место чемпионата Испании , €1 млн — за выигранный "Золотой мяч" и €1 млн — за Кубок Испании.

Также сообщается, что сумма отступных, прописанная в новом контракте португальца, равняется одному миллиарду евро. По данным издания, Роналду планирует уйти из клуба, если ему не увеличат зарплату до €40 млн В сезоне-2017/18 "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Ливерпуль" со счетом 3:1. В прошедшем сезоне португалец провел за клуб 44 матча, забил 44 гола и отдал восемь голевых передач.