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Роналду предложили новый контракт
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«Реал» предложил Роналду новый контракт, сумма отступных за футболиста составит €1 млрд 

ТАСС 4 часа назад
Фото: EPA
Мадридский футбольный клуб "Реал" предложил португальскому нападающему Криштиану Роналду новый контракт. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.
Ежегодная зарплата Криштиану согласно новому соглашению составит €32,5 млн Базовый оклад 33-летнего форварда составит €25 млн Также португальцу готовы выплатить премиальные: €2 млн он получит за победу в Лиге чемпионов, €1,5 млн — за первое место чемпионата Испании, €1 млн — за выигранный "Золотой мяч" и €1 млн — за Кубок Испании.
Также сообщается, что сумма отступных, прописанная в новом контракте португальца, равняется одному миллиарду евро. По данным издания, Роналду планирует уйти из клуба, если ему не увеличат зарплату до €40 млн  В сезоне-2017/18 "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Ливерпуль" со счетом 3:1. В прошедшем сезоне португалец провел за клуб 44 матча, забил 44 гола и отдал восемь голевых передач.
Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист победил на чемпионате Европы 2016 года.
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