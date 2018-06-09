Daily Sabah: Турция заработает на ЧМ-2018 — россияне сдают жильё фанатам и едут отдыхать

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля, станет весьма прибыльным для экономики Турции, передаёт The Daily Sabah. Ожидается, что на время проведения турнира Турция примет россиян, сдающих жильё туристам, и европейцев, направляющихся в Россию через Стамбул.

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля, станет весьма прибыльным для экономики Турции, передаёт The Daily Sabah.

Ожидается, что на время проведения чемпионата, многие россияне предпочтут сдать своё жильё в аренду, и, дабы избежать наплыва туристов, отправятся на отдых в Турцию. Кроме того, многие европейские туристы поедут в Россию с пересадкой в Стамбуле, проведя свой отпуск сначала в Турции, а затем отправившись непосредственно на ЧМ-2018.

Так, руководитель одного из российских туроператоров Нешет Кочкар отметил, что гостиницы в России уже полностью забронированы.

«Россияне, живущие вблизи стадионов, сдают свои дома от $600 до $1 тыс. в день. Те, кто хочет избежать суеты и толпы во время турнира, готовятся приехать в Турцию с деньгами, полученными от арендаторов», — заявил Кочкар.

Отмечается, что во время ЧМ-2018 Россию посетят около 1,5 млн туристов, которые принесут стране доход в размере $3 млрд

При этом, по мнению Кочкара, это положительно скажется на российском туризме.

«Россиянам нравится ездить в отпуск, и первое место, о котором они думают, — это Турция», — приводит The Daily Sabah его слова.

При этом председатель совета директоров крупного турецкого туроператора Али Онаран отметил, что около 3 тыс. туристов из Европы направятся в Россию с пересадкой в Стамбуле, многие из которых остановятся в столице Турции на несколько дней. По его словам, это вызвано, прежде всего, ростом цен на билеты на рейсы российских авиакомпаний.

Кроме того, Онаран отмечает, что спрос на туры в Россию среди жителей самой Турции вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в связи с ЧМ-2018, пишет The Daily Sabah.