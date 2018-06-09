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Сборная Дании обыграла Мексику
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Сборная Дании в товарищеском матче обыграла Мексику 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
В товарищеском матче сборная Дании на своём поле взяла верх над национальной командой Мексики.
Дания — Мексика — 2:0  Голы: Поульсен, 71 — 1:0, Эриксен, 74 — 2:0.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Дальсгор, Ларсен, Квист (Лерагер, 62), Эриксен (Крон-Дели, 90), Дилэйни (Шене, 62), Систо (Брэйтуэйт, 46), Йоргенсен (Дольберг, 46), Поульсен (Фишер, 82).
Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено (Альварес, 46), Дос Сантос (Лайюн, 60), Гальярдо, Гуардадо (Фабиан, 46), Эррера (Маркес, 46), Корона, дос Сантос (Лосано, 57), Перальта (Эрнандес, 60).
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