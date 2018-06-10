Жиру разбил голову в товарищеском матче со сборной США

Нападающий сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру покинул поле из-за травмы головы во время товарищеского матча с командой США. Об этом сообщает «Советский спорт».

Жиру получил травму на 57-й минуте игры после столкновения с защитником сборной США Мэттью Миазгом.

Оба футболиста покинули поле с разбитыми головами.

Встреча, которая прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счетом 1:1.

Голом в составе французской команды отличился форвард Килиан Мбаппе. У американской команды забивал нападающий Джулиан Грин

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1 Франция — США — 1:1 0:1 — Грин — 44, 1:1 — Мбаппе — 78