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Жиру разбил голову в товарищеском матче со сборной США
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Жиру разбил голову в товарищеском матче со сборной США 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру покинул поле из-за травмы головы во время товарищеского матча с командой США. Об этом сообщает «Советский спорт».
Жиру получил травму на 57-й минуте игры после столкновения с защитником сборной США Мэттью Миазгом.
Оба футболиста покинули поле с разбитыми головами.
Встреча, которая прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счетом 1:1.
Голом в составе французской команды отличился форвард Килиан Мбаппе. У американской команды забивал нападающий Джулиан Грин.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1 Франция — США — 1:1 0:1 — Грин — 44, 1:1 — Мбаппе — 78
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