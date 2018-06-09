Ради признания: Закарпатье стало ЧМ без Украины

Ради признания: Закарпатье стало чемпионом мира без Украины

В Лондоне прошел чемпионат мира по футболу среди непризнанных государств. Победу в финале турнира одержала команда Закарпатской области Украины, обыгравшая Северный Кипр в серии пенальти — 0:0 (3-2). «Газета.Ru» рассказывает о необычном турнире, который проводится в третий раз.

До старта чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, осталось меньше недели. В течение месяца 32 команды будут бороться за звание лучшей национальной команды.

Однако уже сейчас известен победитель мирового первенства, уступающего в масштабности турниру под эгидой Международной футбольной федерации (ФИФА). Им стала команда Закарпатской области Украины.

В Лондоне прошел третий чемпионат мира среди непризнанных команд. В турнире приняли участие 16 команд, которые не являются членами ФИФА.

Соревнования проводятся организацией Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), которая была образована в 2013 году на смену NF-Board.

Членами организации являются 45 непризнанных и частично признанных стран, а также автономий внутри признанных стран и этнических сборных. В их число входят Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики, Приднестровье, Гренландия, Монако, Тибет и другие.

Финальная встреча, в которой встретились сборные Закарпатья и Северного Кипра, прошла на стадионе «Гандер Грин Лейн», на котором играет «Саттон Юнайтед», выступающий в пятом по силе английском дивизионе.

Тот самый «Саттон», который навязал борьбу лондонскому «Арсеналу» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии в сезоне-2016/2017.

Примечательно, что главным арбитром решающего матча турнира был назначен Марк Клаттенбург , в послужном списке которого работа на финалах Лиги чемпионов и чемпионата Европы в 2016 году.

Первый тайм прошел в упорной борьбе, но завершился он без забитых мячей. Карпаты имели шансы на то, чтобы открыть счет, однако мяч не хотел лететь в ворота соперника.

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот команды из Украины. Футболист Северного Кипра после подачи углового головой отправил мяч под перекладину. В эффектном прыжке вратарь сборной Закарпатья дотянулся до снаряда и спас свою команду от гола. В конце основного времени киприоты организовали мощный штурм, но реализовать свои шансы они не смогли.

В серии пенальти высокий класс продемонстрировали вратари обеих команд. Сначала голкипер Закарпатья отбил два удара, а затем уже его визави дважды спасал свою команду. В решающей попытке страж ворот украинской команды вновь вытащил удар с 11-метровой отметки и принес своей команде победу на чемпионате мира.

Для команды Закарпатья это первый чемпионат мира. На эмблеме команды были представлены флаги Украины, Закарпатской области страны и Венгрии, а заявлена сборная была под венгерским названием Karpatalya.

Команды Закарпатья и Северного Кипра уже встречались в первом туре группового этапа турнира. Тогда матч завершился со счетом 1:1. В итоге сборная из Украины, набрав семь очков, заняла первое место в группе B. Северный Кипр (5 очков) вышел в четвертьфинал со второй строчки.

На пути к финалу Закарпатская область выбила из розыгрыша турнира Каскадию (3:1) и Секейский край (4:2).

Северный Кипр в 1/4 финала нанес разгромное поражение Бараве (8:0), а в полуфинале вырвал победу у Падании (3:2), которой уступал со счетом 1:2 до 80-й минуты.

Тем же днем состоялся матч за третье место. В нем сборная Падании лишь в серии пенальти смогла переиграть команду и Секейского края — 1:0 (5:4).

Первый чемпионат мира среди непризнанных и частично признанных стран, а также автономий внутри признанных стран и этнических сборных прошел в 2014 году в шведском Эстерсунде. В нем приняли участие 12 команд: Абхазии, Ассирии, Дарфура, Занзибара, Курдистана, Лапландии, Нагорного Карабаха, острова Мэн, Окситании, Падании, Тамилии и Южной Осетии.

Национальной команде Зензибара пришлось в итоге сняться с турнира из-за проблем с получением виз, а на ее месте в чемпионате мира выступила сборная графства Ниццы. Она и стала победительницей турнира, по пенальти обыграв в финале соперников с острова Мэн — 0:0 (5-3).

Следующее соревнование прошло спустя два года в столице Абхазии Сухуми. В этом турнире участие приняли уже 16 команд. Согласно регламенту, они разбиты на четыре группы по четыре команды. Первое место завоевали хозяева турнира.

В финале абхазские футболисты в серии пенальти нанесли поражение сборной Пенджаба со счетом 1:1 (6-5).

У организации есть и свой рейтинг. Лидирует в нем команда Пенджаба, в активе которой 1401 очко. Второе место занимает Падания (1384), третье — Северный Кипр (1364). В десятку также входят Абхазия (восьмая строчка рейтинга, 1205 очков) и Западная Армения (десятое место, 1164 очка).

Под эгидой ConIFA раз в два года также проходит чемпионат Европы.

В отличие от Закарпатской области, сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В отборочном турнире украинские футболисты заняли третье место, уступив путевки на мировое первенство командам Исландии и Хорватии.