Каравай и «Подмосковные вечера»: как встретили Роналду

Футболисты сборной Португалии прилетели в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года. На встрече гостей в подмосковном Кратове лидера команды Криштиану Роналду угостили хлебом и солью. «Газета.Ru» рассказывает о сборных, которые уже прибыли в российские города.

Россия продолжает принимать участников чемпионата мира по футболу. 9 июня в Москву прилетела сборная Португалии.

Прибыв на подмосковную базу в Кратове, национальная команда была встречена под мелодию «Подмосковные вечера». Девушки в традиционных русских нарядах угостили футболистов и членов тренерского штаба хлебом и солью.

«Подмосковные вечера» и каравай: Криштиану Роналду рассмешили русские традиции https://t.co/6RRjlyyUyZ pic.twitter.com/yuAhSBeQ6i— RT на русском (@RT_russian) June 9, 2018 Конечно же, первым право укусить каравай получил капитан португальцев Криштиану Роналду. Удивленный поднесением футболист отломил кусочек и посыпал его солью сверху, а не окунул его в соль. После этого лидер сборной с улыбкой на лице что-то сообщил своим партнерам по команде.

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Сборная Исламской Республики Иран стала первой из команд-участниц #ЧМ2018, которая прибыла в Россию — за 9 дней до старта ЧМ-2018. Добро пожаловать!🙌



ℹ https://t.co/JlVMxi697d pic.twitter.com/bTP0ahzPzT— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 5, 2018 Первыми в Россию прибыли футболисты сборной Ирана. Самолет с игроками приземлился в аэропорту «Внуково» 5 июня. Располагаться команда будет на базе московского «Локомотива» в Баковке.

Впечатлениями от первой тренировки команды поделился нападающий Реза Гучаннеджад.

«Здесь все очень хорошо организовано, великолепное гостеприимство. Замечательный газон, у нас прекрасные условия, поэтому мы настроены очень позитивно. Знаем, что эта база является домашней для «Локомотива», который выиграл чемпионат России. Надеемся, что это принесет нам удачу. Но результат будет зависеть только от нас самих», — цитирует футболиста «Российская газета».

Иранцы уже успели провести в Москве товарищеский матч против команды Литвы. Встреча, прошедшая на стадионе московского «Спартака» «Открытие Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Ирана.

7 июня в Саранске приземлилась команда Панамы. В столице Мордовии латиноамериканская сборная встретится на групповом этапе чемпионата мира с командой Туниса — матч пройдет 28 июня.

«Мы в России! Национальная сборная прибыла в Москву, столицу России, откуда мы переедем в Саранск, где команда будет базироваться», — говорится в сообщении официального аккаунта сборной в твиттере.

Поприветствуем дебютантов Чемпионата мира сборную Панамы🇵🇦, которая сегодня прибыла в Саранск👏



Желаем незабываемого #ЧМ2018!😍 pic.twitter.com/a68bM3mspm— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 7, 2018

Столица Мордовии уже успела поразить футболистов панамской сборной. Защитник Роман Аурелиано Торрес Марсильо выложил в инстаграм изображение двери своего номера, на которой размещена его фотография. Команда расположилась на базе центра художественной гимнастики.

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Сборная Испании уже в Краснодаре



Добро пожаловать!🙌 pic.twitter.com/J7VruUAxqv— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 7, 2018 Большой ажиотаж вызвало прибытие сборной Испании в Краснодар. Открытую тренировку команды на базе местного клуба посетило более 1500 человек.

На стадионе в Краснодаре испанцы провели товарищеский матч против команды Туниса. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Яго Аспас

Африканская сборная после игры отправится в Москву, где и будет располагаться во время чемпионата мира.

Игроки и тренерский штаб сборной Исландии прилетели в Геленджик, где будут базироваться во время мирового первенства.

«Мы прилетели в Россию на чемпионат мира!» — говорится в сообщении на официальной странице команды в твиттере.

10 июня дебютанты чемпионата мира проведут открытую тренировку на стадионе «Олимп».

Первым соперником сборной России по групповому этапу мундиаля, которая прилетела в страну, стала сборная Саудовской Аравии.

Очная встреча между сборными откроет чемпионат мира 14 июня. Матч пройдет на московском стадионе «Лужники».

«Привет, Россия! Мы здесь», — говорится в сообщении команды в твиттере.

А пока футболисты Саудовской Аравии прибыли в Санкт-Петербург, где будут базироваться на базе «Зенита»

[SELECCIÓN MAYOR] @Argentina ya está en #Rusia. ¡Cuenta regresiva para el evento futbolístico más importante del mundo! 🌎 #SomosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/y1nul2cyvf— Selección Argentina (@Argentina) June 9, 2018 Последней на данный момент командой, прилетевшей в Россию, стала сборная Аргентины. Игроки приземлились в Жуковском и отправились на базу в подмосковных Бронницах.

Тренировки футболисты будут проводить на стадионе местной СДЮШОР, причем 11 июня подопечные Хорхе Сампаоли устроят открытое занятие для болельщиков.

Отмечается, что с собой аргентинцы привезли три тонны продуктов.

«Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов.

Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будет готовить для команды», — заявил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Ожидается, что 10 июня в Россию прибудут сборные Марокко, Египта, Уругвая, Перу, Франции и Австралии.