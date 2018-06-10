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«Малобюджетный» футболист заказал на свадьбу Урганта
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Российский форвард с двумя голами за сезон заказал на свадьбу Урганта и Меладзе 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий "СКА-Хабаровск" Максим Канунников сыграл свадьбу, сообщает "Советский спорт".
Мероприятие прошло усадьбе Марьино в Ленинградской области. Отмечается, что вел свадьбу известный телеведущий Иван Ургант, стоимость услуг которого составляет около €50 тысяч. Также форвард заказал услуги певца Валерия Меладзе, которые стоят €80-100 тысяч.
26-летний Канунников во второй части завершившегося сезона-2017/18 выступал за хабаровский СКА, в составе которого ни разу не отличился результативными действиями. СКА по итогам сезона вылетел из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
До перехода в СКА форвард играл за казанский "Рубин", за который забил два мяча в прошедшем сезоне.
1 июня футболист может стать свободным агентом, поскольку его контракт с хабаровчанами истекает.
Ранее агент прокомментировал интерес "Спартака" к хорватскому защитнику.
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